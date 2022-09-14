"Неудач не избежать. Это правда жизни. Но каждый из нас должен стараться сделать так, чтобы удачных дней в жизни было больше. С этой мыслью проснулся после операции.

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Все хорошо. Спасибо всем за теплые слова! Отдельное спасибо ВСУ, ТРО и всем, кто сейчас в контрнаступлении. Новости с фронта тоже придают сил.

Завтра вместе болеем за Динамо. Да, в начале сезона неудачных дней у нас пока больше, но еще не вечер. Знаю характер ребят", – написал Бущан на своей странице в Instagram.

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