Артета виставив основу. Ну, майже.

Перед матчем проти Ноттінгема у "канонірів" були серйозні занепокоєння щодо готовності Райса й Габріеля. Футболісти, які започаткували винос Крістал Пелас у попередньому турі (5:0), покинули поле в другому таймі через проблеми з м'язами. Участь обох мав визначити фітнес-тест у день виїзду до "лісників" – на щастя, обидва склали його, потрапивши у старт.

Зате повз основу пролетів футболіст із найвищою зарплатнею – Кай Хаверц. Німець залишився у запасі, а його позицію досить несподівано віддали Сміту-Роу. Також варто відзначити, що Зінченко знову вийшов з перших хвилин.

Артета у першому таймі зіткнувся з Нуну-болом

Тренер Ноттінгема – Нуну Ешпіріту Санту – не став вигадувати під Арсенал щось особливе. Як це часто буває у матчах його команд проти топів АПЛ, "лісники" сіли у компактний низький блок, взагалі відмовившись від м'яча. Показник володіння у першому таймі склав 19%, а на окремих 10-хвилинках він опускався до 5%.

Господарі намагалися тікати в контратаки, однак лондонці зривали їх ще на третині поля Ноттінгема. Там Арсенал викатав 260 із 369 пасів, проведених на чужій половині до перерви. На третині "лісників" зіграли 58% часу першого таймуі. Підопічні Мікеля Артети прекрасно виглядали у пасовій роботі та пресингу, а також 40 разів увійшли до карного майданчика.

Трекер очікуваної гостроти у першому таймі

Перевага Арсенала була тотальною. Гостям бракувало тільки якоїсь дрібниці – моментів. Арсенал завдав 9 ударів (6 з меж штрафного), 6 з яких заблокували. Перше влучання у площину сталося аж на 3-й компенсованій хвилині, коли Жезус замикав подачу на дальню стійку й пробив головою у ближню дев'ятку. Тьорнер перевів м'яч над поперечкою.

Із моментів "канонірів" пригадується тільки епізод на 44-й хвилині, коли Сака скористався метушнею у штрафному й бахнув низом. Удар накрили, однак м'яч рикошетом пролетів повз ліву стійку. Крім того, один із прострілів Сміта-Роу захисник "лісників" ледь не зрізав у власні ворота. От і вся гострота.

По перерві гра трішки розкрилась. Арсенал жорстко покарав Нуну

Коуч "лісників" виявився незадоволеним перфомансом Вуда, замінивши свого центрфорварда на Авоньї. Той одразу додав Ноттінгему динаміки. Підопічні Нуну Ешпіріту Санту провели декілька непоганих контрвипадів, причому в одній із атак сталася ситуація 2-в-1 проти Габріела – втім, Гіббс-Вайт запоров момент невдалим пасом.

Але загалом команда намагалася триматись низько. Із контролем стандартів Арсенала "лісники" проблем не мали (а це дуже серйозне досягнення) – втім, гості швидко почали доводити свої позиційні атаки до реально небезпечного завершення.

Так, на 53-й хвилині Сака відкрився на правому куті воротарського й прийняв своєчасну передачу від Едегора. Його подальший удар парирував Тьорнер. На 57-й же Букайо відгукнувся на проникний пас від Вайта, змістився лівіше й п'яткою скинув Едегору – Мартін же продовжив на Жезуса.

Габі завершив атаку потужним ударом з лінії воротарського, однак влучив у стійку!

Третій момент Арсенала виявився фатальним для Ноттінгема. Гості на 65-й хвилині заробили аут, Зінченко швидко вкинув на хід Жезусу в штрафний, а той відклеївся від Данілу, змістився до межі поля й прошив Тьорнера з гострого кута – 0:1! Тепер Ноттінгем мав розкриватись.

Команди Нуну Ешпіріту Санту час від часу влаштовують ефектні розміни атаками, але цього разу із ними не склалось. Одразу після пропущеного м'яча став відчуватись злам стратегії господарів. Запропонувати щось конкретне обороні Арсенала не вдавалося до останніх хвилин.

Гості ж почали ловити суперника на зустрічних курсах, що швидко вилилось у другий гол Арсенала. На 72-й хвилині Монтіель обрізався у центрі, дозволивши "канонірам" провести контрвипад – Едегор завершив його передачею на правий край штрафного, звідки пробив Сака. 0:2.

Таким чином, Букайо став першим футболістом Арсенала з часів Алексіса Санчеса, якому вдалося оформити 10 голів і 10 асистів у двох сезонах поспіль (у всіх турнірах).

Ноттінгем відродив інтригу. Частково допоміг Зінченко

Лондонці догравали у спокійному темпі, не наполягаючи на розгромі. В останній 20-хвилинці пригадується хіба що потужний лонгшот свіжого Троссара, однак м'яч пролетів над поперечкою. За таку розслабленість прилетіла розплата – на 89-й хвилині Авоньї забив несподіваний гол, відродивши інтригу.

Гол почався з лонгболу на хід Монтіелю по правому флангу. Із чемпіоном світу грав Зінченко – він програв йому ривок і дав виконати скидку в штрафний. Там погано зіграли центрбеки, та і з відскоком Тайво пощастило. Далі стався удар, який Райя не взяв. 1:2!

Прикро, адже Мікель вже готувався провести заміну Олександра на Ківіора. Вдвічі прикро, що ця помилка стала для Сашка чи не єдиною у вкрай потужному матчі. Чекаємо на нову серію розгромних коментарів Невілла, Мерсона, Райта, Оуена, Харгрівза та інших Леоненків.

У компенсований час Арсенал ледь не пропустив вдруге. Гіббс-Вайт спіймав відскок після корнера й пробив у Саліба, а далі сталися дві скидки головою й несподіваний удар Авоньї. Райя спіймав м'яч, врятувавши північних лондонців від ганьби.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував другу поспіль перемогу Арсенала – підопічні Мікеля Артети набрали 46 очок і піднялись на другу позицію в таблиці. До Ліверпуля залишається всього два залікових бали, але конкуренти по зоні ЛЧ свої матчі ще не зіграли.

Зінченко у атаці – супертоп

Навіть помилка у гольовій атаці Ноттінгема залишила Олександра з топовою оцінкою на статистичних ресурсах. Sofascore дає українцю 8,1 бал (більше тільки у Сака і Жезуса), Whoscored – 7,7 (аналогічно). Звісно, вся ця трійка вирвалась уперед завдяки результативним діям, але дані бали все ж можна розцінювати як маркер активності. До речі, у першому таймі Зінченко мав з відривом найвищу оцінку.

Зінченко видав настільки потужний перфоманс у атаці, що його можна навіть не описувати в скрінах та відеонарізках – достатньо подивитись на показник очікуваної гостроти. Наш земляк завдяки своїм передачам і просуванням на дриблінгу став найнебезпечнішим футболістом.

Зменшення (синій колір) та збільшення (жовтий) вірогідності забити. xThreat – очікувана гострота

Просування м'яча через дриблінг та через паси

У активі Олександра – 9 передач з просуванням. Більше мають тільки Вайт і Габріел (по 10). Загалом же Зінченко виконав 123 дотики до м'яча, віддавши аж 117 пасів (106 точних) – 37 пройшли на чужій третині, а 4 відправились під удар.

І, все ж, слід оцінити його вплив на гру власними очима. Ось, наприклад, Зінченко запустив Сміта-Роу в штрафний, що призвело до небезпечного моменту. Мурільйо тоді підрізав м'яч над власними воротами.

Тут – прекрасний таймінг і точність довгої передачі на хід Мартінеллі. Крім того, можна згадати простріл на 44-й хвилині, який хоч і не став точним, але запустив єдиний момент Арсенала у першому таймі.

А після цих передач Арсенал розігнав атаку з моментом Сака. Першим у другому таймі.

Ще один крутий пас на хід.

Зрештою, саме Зінченко на пару зі Смітом-Роу доклався до того, аби створити гольовий аут, тож на свій асист Олександр заслужив.

І це – лише приклади особливої пасової роботи. Понад сотня інших передач українця теж була своєчасною, грамотною й запускала атаки "канонірів". Крім того, Зінченко прекрасно займав позиції, що й призвело до статистичного (і фактичного) домінування. Це – футбол елітного рівня.

Зінченку важко оборонятись. Вайт висловив претензії прямо на полі, але Артета задоволений

На жаль, про гру в обороні таких же компліментів Олександр не отримає. Він частенько не встигав і провалював боротьбу – українець виграв всього 2 єдиноборства на землі із 4-х, а також 1 верхову дуель з 4-х. У нього також був один заблокований удар, 1 винос і 1 відбирання, однак Зінченко одного разу дозволив переграти себе на дриблінгу.

Провину за гол зняти не вдасться, але її необхідно розділити. Набагато серйознішу помилку зробив Саліба, який провалив боротьбу Авоньї.

Загалом, матч у Ноттінгемі продемонстрував, чому Зінченко грає в основі Арсенала, попри свої проблеми з обороною. Лондонці тримали володіння на рівні 74%, понад 80% часу провисіли на чужій половині й зривали більшість контратак хорошим контрпресингом. У такому малюнку гри Сашко приносить колосальну користь – зиск від його дій значно вищий, ніж шкода від роботі в захисті.

От тільки Арсенал став частіше втрачати контроль над грою, став більше помилятись і оборонятись. Відповідно, помітнішими стали й помилки Олександра. В принципі, Мікель Артета розумів, що наприкінці зустрічі Зінченко вже не потрібен (Ноттінгем міг піти на штурм з подачами) – він готував вихід профільного центрбека Ківіора, але трішечки не встиг.

Цікаво, що після фінального свистка між Зінченком і Вайтом сталася гостра суперечка прямо на полі. У справу довелося вмикатись Мікелю Артеті.

“That’s pushing each other”



Mikel Arteta explains the post-match feud between Oleksandr Zinchenko and Ben White...



️ @laura_woodsy pic.twitter.com/S0bEB0wr5O