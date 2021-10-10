Наставник Ньюкасла Стів Брюс найближчим часом може залишитись без роботи, але із чудовим фінансовим бонусом.

Стів Брюс у найближчі кілька днів покине крісло головного тренера Ньюкасла, повідомляє Daily Mail.

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Нове керівництво достроково розірве контракт із 60-річним фахівцем та виплатить йому компенсацію у розмірі 9,4 млн євро. До наступного матчу "сорок" проти Тоттенхема команду готуватиме Грем Джонс, який наразі є помічником Брюса. ЗМІ називають різних кандидатів на посаду тренера Ньюкасла, серед яких Антоніо Конте, Люсьєн Фавр та інші.

Нагадаємо, на днях аравійський інвестиційний фонд придбав Ньюкасл і планує радикальні зміни у клубі.

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