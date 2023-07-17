Черкаський клуб оголосив про початок співпраці з новим спортивним брендом.

ЛНЗ, який виступав у минулому сезоні в екіпіруванні Puma, тепер гратиме у формі від італійського бренду Macron, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

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Команда вже отримала нову форму та незабаром презентує екіпірування, в якому виступатиме у наступному сезоні.

Нагадаємо, що ЛНЗ стартує в УПЛ матчем проти Чорноморця. Гра відбудеться в Черкасах 30 липня, початок о 13:00.

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