Новачок УПЛ змінив технічного спонсора перед початком кампанії 2023/24
17 липня 16:15 - Читать на русском
Черкаський клуб оголосив про початок співпраці з новим спортивним брендом.
ЛНЗ, який виступав у минулому сезоні в екіпіруванні Puma, тепер гратиме у формі від італійського бренду Macron, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.
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Команда вже отримала нову форму та незабаром презентує екіпірування, в якому виступатиме у наступному сезоні.
Нагадаємо, що ЛНЗ стартує в УПЛ матчем проти Чорноморця. Гра відбудеться в Черкасах 30 липня, початок о 13:00.
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