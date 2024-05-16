Срна зробив заяву щодо долі Пушіча – тренера Шахтаря сватали в Ліверпуль
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна не сумнівається, хто тренуватиме команду в наступному сезоні.
"Кожна людина, яка розбирається у футболі, розуміє, що Шахтар дуже сильно змінився з приїздом Маріно Пушіча та його тренерського штабу. Хочу сказати, я радий, що він тут. І ми всі будемо дуже раді, якщо він залишиться. А я впевнений, що він залишиться з нами.
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Це тренер, який узяв команду в дуже важкий момент, скажімо так, за 40 годин до гри з Барселоною. Він пройшов групу Ліги чемпіонів, виграв Кубок, виграв чемпіонство. Тому ми можемо лише привітати його та тренерський штаб із чудовою роботою протягом цих п’яти місяців", – наводить слова Срни прес-служба Шахтаря.
Останнім часом Пушіча пов'язували з поверненням у Фейєноорд або в штаб Арне Слота, який готується очолити Ліверпуль. Чинний контракт боснійця з Шахтарем розрахований до літа 2026 року.
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