ЛНЗ прагне підсилити гру в нападі і націлився на Олексія Хобленка, який ніяк не може знайти свою команду.

Український нападник Кривбаса Олексій Хобленко продовжить кар'єру в ЛНЗ, повідомляє "ТаТоТаке".

ЛНЗ офіційно оголосив про призначення нового головного тренера

29-річний форвард виступатиме за черкаський клуб на правах оренди протягом наступного півріччя.

Нагадаємо, Хобленко – вихованець Динамо, де й розпочав професіональну кар'єру у 2011 році. За головну команду киян не провів жодного матчу, виступаючи за дубль та в орендах. В Україні встиг пограти за Полтаву, Говерлу, Чорноморець, СК Дніпро-1, Кривбас та Карпати. За кордоном виступав за Динамо-Брест (Білорусь), Лех (Польща), Стабек (Норвегія) та Левадію (Естонія).

Його контракт з Кривбасом чинний до 30 червня 2024 року, а Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

Нагадаємо, сьогодні головним тренером ЛНЗ було оголошено Олега Дулуба.

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