ЛНЗ стремится усилить игру в нападении и нацелился на Алексея Хобленко, который никак не может найти свою команду.

Украинский нападающий Кривбасса Алексей Хобленко продолжит карьеру в ЛНЗ, сообщает "ТаТоТаке".

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29-летний форвард будет выступать за черкасский клуб на правах аренды в течение следующего полугодия.

Напомним, Хобленко – воспитанник Динамо, где и начал профессиональную карьеру в 2011 году. За главную команду киевлян не провел ни одного матча, выступая за дубль и в арендах. В Украине успел поиграть за Полтаву, Говерлу, Черноморец, СК Днепр-1, Кривбасс и Карпаты. За рубежом выступал за Динамо-Брест (Беларусь), Лех (Польша), Стабек (Норвегия) и Левадию (Эстония).

Его контракт с Кривбассом действует до 30 июня 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

Напомним, сегодня главным тренером ЛНЗ был объявлен Олег Дулуб.

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