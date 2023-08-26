Поєдинок ЛНЗ – Металіст 1925 стартував у Черкасах о 15:00. Обидві команди на момент початку гри мали по три очки, але харків'яни зіграли на матч менше. Кілька днів тому ЛНЗ несподівано залишився без головного тренера – виліт із Кубка України від Вікторії став фатальним для Олександра Ковпака. У черкаську команду одразу почали сватати Олега Дулуба, Олександра Кучера і навіть Віктора Скрипника, але на матч проти Металіста 1925 ЛНЗ вийшов під керівництвом Юрія Дудника, який наразі виконує обов'язки наставника.

ЛНЗ може отримати несподіваного тренера – джерело назвало трьох потенційних кандидатів

Перший момент виник на 7-й хвилині біля воріт ЛНЗ. Безуглий метрів з 35-ти потужно пробив – Пеньков у стрибку врятував. Черкасці відповіли ударом Наумця, з яким впорався Мозіль. А от Олійник був дуже близьким до успіху. Після його удару здалеку м'яч пролетів впритул зі стійкою. Найкращий момент у грі станом на 30-ту хвилину. Тут же був і ще один – обрізка гостей на своїй половині завершилася неточним ударом Прядуна.

Ближче до перерви ЛНЗ додав і знову міг забивати. Прядун скинув на Олійника, який обвідним ударом ледь не вразив дальній кут. Але як це часто буває, команда, яка більше атакує, сама ж і пропустила. Сидоров віддав на Юсова, який хитнув захисника і пробив у дальній кут воріт Пенькова. 0:1 на користь Металіста 1925 після першого тайму.

По перерві підопічні Дудника створили кілька напівмоментів, щоб відігратися, але надійно діяв Мозіль. Біля протилежних воріт класний шанс змарнував Безуглий, який з кількох метрів пробив вище. Ближче до фінального свистка гострота зникла взагалі. Хіба що Савіна вивели на удар у межах штрафного, але свій шанс він не використав. А вже у компенсований час метушня у воротарському гостей завершилася панічним виносом. На стандарт пішов навіть Пеньков, але підопічні Едмара втримали перевагу.

0:1 – Металіст 1925 здобув другу поспіль перемогу, набрав 6 очок і піднявся в середину таблиці. ЛНЗ програв 4 із 5-ти матчів. Черкаська команда з 3-ма балами залишається у зоні перехідних матчів і чекає повноцінного головного тренера.