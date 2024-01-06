Український півзахисник Сергій Шестаков продовжить свою кар'єру в ЛНЗ, повідомляє клубна прес-служба.

Український форвард може продовжити кар'єру в екзотичній першості – у конкурентах одразу 3 клуби УПЛ

Про терміни нового контракту не повідомляється – попередня угода була чинною до 30 червня 2024 року.

Нагадаємо, Шестаков дебютував на професіональному рівні у 2011 році за Одесу. Встиг пограти також у тернопільській Ниві, Нафтовику-Укрнафті, донецькому Олімпіку, Вересі та угорському Діошдьйорі.

До ЛНЗ 33-річний хавбек приєднався на початку 2023 року та допоміг черкасцям вийти в УПЛ. У поточному сезоні провів за команду 17 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 150 тисяч євро.

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