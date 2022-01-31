У черговому спарингу "гірники" на класі дотисли сербів. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на "Футбол 24".

Третім суперником Шахтаря на зборах у Туреччині стала Црвена Звезда. Ще до середини першого тайму "помаранчево-чорним" вдалось двічі засмутити опонента. Спочатку Мудрик відгукнувся на навіс від Майкона і головою відкрив рахунок, а за 5 хвилин свій дебютний гол забив Нерес – Мудрик заробив штрафний, Майкон струсонув поперечину, а Давід встиг на добивання.

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По перерві "гірники" розгубили свою перевагу, пропустивши двічі поспіль. Героєм обох епізодів став екс-захисник Динамо Александар Драговіч. Спочатку він скористався помилкою Трубіна і відквитав один гол, а згодом видав розкішний простріл на Омойжуанфо. Героєм матчу став бразильський новачок донеччан Нерес, який після розіграшу кутового зумів вирвати для Шахтаря перемогу.

Варто зазначити, що Црвена Звезда могла врятувати нічию, коли після фолу Степаненка арбітр призначив пенальті. Однак вище всяких похвал зіграв Трубін, в ефектному стрибку парирувавши удар з позначки.

Шахтар – Црвена Звезда: дива Трубіна, Нерес оформив дебютний дубль, а Драговіч з голом і асистом пригадав часи Динамо