"Морально налаштований штурмувати УПЛ. Дуже хочеться зіграти вже першу гру, дебютувати і забити свій перший дебютний гол за Полісся. Я вважаю, що найскладніше – це швидкість, адаптуватися до швидкості гри. Дуже швидко думати на полі.

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За які збірні можу грати? Бажання грати за збірну України, а так можу грати за збірну Нігерії. Чи бачу себе у збірній України? Так, сподіваюсь, що 2-3 роки і я буду там уже", – поділився Ндукве у коментарі прес-службі Полісся.

Додамо, що нападник перебрався до Полісся зі Звягеля – між клубами партнерські зв'язки. Відзначимо, що саме завдяки Денису Звягель лідирує в Другій лізі – Ндукве забив 15 голів у 16 матчах. Контракт 23-річного форварда з "вовками" розрахований на 4 роки.

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