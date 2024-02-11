Новачок Полісся налаштований дебютувати за збірну України – він може грати і за фіналіста КАН-2023
Форвард Полісся Денис Ндукве заявив про амбітні цілі після переходу в житомирський клуб.
"Морально налаштований штурмувати УПЛ. Дуже хочеться зіграти вже першу гру, дебютувати і забити свій перший дебютний гол за Полісся. Я вважаю, що найскладніше – це швидкість, адаптуватися до швидкості гри. Дуже швидко думати на полі.
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За які збірні можу грати? Бажання грати за збірну України, а так можу грати за збірну Нігерії. Чи бачу себе у збірній України? Так, сподіваюсь, що 2-3 роки і я буду там уже", – поділився Ндукве у коментарі прес-службі Полісся.
Додамо, що нападник перебрався до Полісся зі Звягеля – між клубами партнерські зв'язки. Відзначимо, що саме завдяки Денису Звягель лідирує в Другій лізі – Ндукве забив 15 голів у 16 матчах. Контракт 23-річного форварда з "вовками" розрахований на 4 роки.
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