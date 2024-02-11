"Морально настроен штурмовать УПЛ. Очень хочется сыграть уже первую игру, дебютировать и забить свой первый дебютный гол за Полесье. Я считаю, что самое сложное – это скорость, адаптироваться к скорости игры. Очень быстро думать на поле.

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За какие сборные могу играть? Желание играть за сборную Украины, а так могу играть за сборную Нигерии. Вижу себя в сборной Украины? Да, надеюсь, что 2-3 года и я буду там уже", – поделился Ндукве в комментарии пресс-службе Полесья.

Добавим, что нападающий перебрался в Полесье из Звягеля – между клубами партнерские связи. Отметим, что именно благодаря Денису Звягель лидирует во Второй лиге – Ндукве забил 15 голов в 16 матчах. Контракт 23-летнего форварда с "волками" рассчитан на 4 года.

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