Амбітний Лівий берег готується до старту у другому за силою дивізіоні.

Лівий берег підписав контракти з вісьмома новачками, повідомляє Sport.ua.

Екс-захисник Карпат з досвідом виступів у Європі здивував вибором нового клубу

Футболістами дебютанта Першої ліги стали: екс-голкіпер Буковини Віталій Чеботарьов, захисник Андрій Співаков, який повернувся з литовської Йонави, півзахисники Владислав Войцеховський (екс-ЛНЗ), Руслан Дідух з тернопільської Ниви, брати-близнюки з Карпати – Іван і Микола Когути та Андрій Якимів зі Львова. Підсилив київський клуб і ланку нападу – до команди приєднались Данило Сухоручко (Нива Т) і Олексій Литовченко (Чайка).

Нагадаємо, Лівий берег мав стартувати у Першій лізі ще минулого року, однак змушений був пропустити попередній сезон через війну. Новий чемпіонат команда Віталія Первака відкриє домашнім матчем із Гірником-Спорт.

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