Амбициозный Левый берег готовится к старту во втором по силе дивизионе.

Левый берег подписал контракты с восемью новичками, сообщает Sport.ua.

Экс-защитник Карпат с опытом выступлений в Европе удивил выбором нового клуба

Футболистами дебютанта Первой лиги стали: экс-голкипер Буковины Виталий Чеботарев, защитник Андрей Спиваков, вернувшийся из литовской Йонавы, полузащитники Владислав Войцеховский (экс-ЛНЗ), Руслан Дидух из тернопольской Нивы, братья-близнецы из Карпаты – Иван и Николай Когуты и Андрей Якимов из Львова. Усилил киевский клуб и звено нападения – к команде присоединились Даниил Сухоручко (Нива Т) и Алексей Литовченко (Чайка).

Напомним, Левый берег должен был стартовать в Первой лиге еще в прошлом году, однако вынужден был пропустить предыдущий сезон из-за войны. Новый чемпионат команда Виталия Первака откроет домашним матчем с Горняком-Спорт.

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