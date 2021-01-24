"Приємно здивований тим, як тепло мене прийняли в Олімпіку. Тут дуже комфортно працювати. Мені подобається тренувальний процес, все відбувається дуже динамічно, на високих швидкостях. Я впевнений, що тут зможу багато чому навчитися і прогресувати як нападник.

Олімпік підписав вихованця Порту

Якщо чесно, я не багато знаю про український чемпіонат, але хочу якнайшвидше познайомитися, як з вашим футболом, так і з культурою. У мене великі амбіції. В майбутньому я хочу грати на найвищому рівні, виступати в Лізі чемпіонів. Олімпік – це крок вперед у моїй кар'єрі. Дякую за довіру і наданий шанс", – цитує Тадеуса офіційний сайт донеччан.

До слова, вихованець Порту перебрався в український клуб на правах вільного агента, адже від липня перебував без роботи. Контракт з Олімпіком Тадеус Нкенг підписав на 3,5 роки.

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