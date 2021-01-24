"Приятно удивлен тем, насколько тепло меня приняли в Олимпике. Здесь очень комфортно работать. Мне нравится тренировочный процесс, все происходит очень динамично, на высоких скоростях. Я уверен, что здесь я смогу многому научиться и прогрессировать как нападающий.

Олимпик подписал воспитанника Порту

Признаться честно, я не много знаю об украинском чемпионате, но в предвкушении скорее познакомиться, как с вашим футболом, так и с культурой. У меня большие амбиции. В будущем я хочу играть на самом высоком уровне, выступать в Лиге чемпионов. Олимпик – это шаг вперед в моей карьере. Спасибо за доверие и предоставленный шанс", – цитирует Тадеуса официальный сайт дончан.

К слову, воспитанник Порту перебрался в украинский клуб на правах свободного агента, ведь с июля находился без работы. Контракт с Олимпиком Тадеус Нкенг подписал на 3,5 года.

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