Новичок Олимпика оценил свой переезд в Украину – у форварда большие амбиции
Тадеус Нкенг, новоиспеченный нападающий Олимпика, поделился первыми впечатлениями об украинском клубе и атмосфере в нем.
"Приятно удивлен тем, насколько тепло меня приняли в Олимпике. Здесь очень комфортно работать. Мне нравится тренировочный процесс, все происходит очень динамично, на высоких скоростях. Я уверен, что здесь я смогу многому научиться и прогрессировать как нападающий.
Олимпик подписал воспитанника Порту
Признаться честно, я не много знаю об украинском чемпионате, но в предвкушении скорее познакомиться, как с вашим футболом, так и с культурой. У меня большие амбиции. В будущем я хочу играть на самом высоком уровне, выступать в Лиге чемпионов. Олимпик – это шаг вперед в моей карьере. Спасибо за доверие и предоставленный шанс", – цитирует Тадеуса официальный сайт дончан.
К слову, воспитанник Порту перебрался в украинский клуб на правах свободного агента, ведь с июля находился без работы. Контракт с Олимпиком Тадеус Нкенг подписал на 3,5 года.
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