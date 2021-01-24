20-річний центрфорвард, який може зіграти і на позиції правого вінгера, виступатиме в УПЛ за Олімпік, інформує офіційний сайт клубу.

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Тадеус Нкенг поставив свій підпис під контрактом на 3,5 роки, а у клуб він перейшов на правах вільного агента. Останні півроку нападник був без роботи. У команді Ігоря Климовського камерунець виступатиме під 17 номером.

Зауважимо, Нкенг є вихованцем Порту, але за основну команду не зіграв жодного матчу. Тадеус виступав за Порту Б у другому за силою чемпіонаті Португалії, де провів 11 поєдинків, забив один м'яч та віддав один асист.

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