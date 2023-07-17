"Команда, країна, колектив прийняли мене дуже добре, я дуже радий бути тут, і потроху я все більше адаптуюся. Як наважився переїхати до України? Україна – це країна, яка дійсно перебуває в складній ситуації, але я залишаю все в руках Бога і знаю, що Бог привів мене у потрібне місце.

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Які позиції для мене найбільш звичні? Я гравець, який любить грати на флангах, мені більше подобається діяти на правому фланзі. Але якщо команді потрібна допомога, я можу зіграти в центрі півзахисту", – поділився Арі Моура в коментарі офіційному сайту Металіста 1925.

Зауважимо, що Моура – вихованець Метрополітано, однак майже всю кар'єру провів в орендах. Встиг пограти за місцеві Конфьянсу, Бразіл, Шапекоенсе, Пайсанду та ізраїльські Бней-Сахнін і Секція Нес-Ціона. Transfermarkt оцінює гравця у 250 тисяч євро.

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