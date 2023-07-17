"Команда, страна, коллектив приняли меня очень хорошо, я очень рад быть здесь, и понемногу я все больше адаптируюсь. Как решился переехать в Украину? Украина – это страна, которая действительно находится в сложной ситуации, но я оставляю все в руках Бога и знаю, что Бог привел меня в нужное место.

Металлист 1925 объявил о подписании бразильского вингера

Какие позиции для меня наиболее привычны? Я игрок, который любит играть на флангах, мне больше нравится действовать на правом фланге. Но если команде нужна помощь, я могу сыграть в центре полузащиты", – поделился Ари Моура в комментарии официальному сайту Металлиста 1925.

Заметим, что Моура – воспитанник Метрополитано, однако почти всю карьеру провел в арендах. Успел поиграть за местные Конфьянсу, Бразил, Шапекоэнсе, Пайсанду и израильские Бней-Сахнин и Секция Нес-Циона. Transfermarkt оценивает игрока в 250 тысяч евро.

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