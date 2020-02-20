Новачок Карпат Гіоргадзе – про акцію протесту проти російської окупації: Таким був поклик моєї душі

Грузинський захисник Карпат Андро Гіоргадзе пояснив, чому наважився публічно висловити свою позицію проти окупаційних дій Росії на його батьківщині.

Новачок "левів" з 2017-го по 2019-ий захищав кольори Ворскли і встиг запам'ятатись акцією протесту проти окупаційних дій Росії в Грузії у червні минулого року.

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"Таким був поклик моєї душі. Я знав про те, що відбувається на батьківщині й зробив так, як і десятки грузинських спортсменів. Попросив хлопців з Ворскли підтримати мою ідею. Це моя позиція, і я не сумніваюся – якби на той момент я перебував у Грузії, то обов’язково вийшов би на площу разом з тисячами своїх земляків на акцію протесту", – підкреслив Гіоргадзе в інтерв'ю офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, контракт 23-річного грузина з "левами" розрахований до кінця поточного сезону.

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