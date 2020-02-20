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Новичок Карпат Гиоргадзе – об акции протеста против российской оккупации: Таким был зов моей души

09:19 92 Читати українською
Новичок Карпат Гиоргадзе – об акции протеста против российской оккупации: Таким был зов моей души
Андро Гиоргадзе / Сайт Карпат

Грузинский защитник Карпат Андро Гиоргадзе объяснил, почему решился публично высказать свою позицию против оккупационных действий России на его родине.

Новичок "львов" с 2017-го по 2019-й защищал цвета Ворсклы и успел запомниться акцией протеста против оккупационных действий России в Грузии в июне прошлого года.

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"Таким был зов моей души. Я знал о том, что происходит на родине и сделал так, как и десятки грузинских спортсменов. Попросил ребят из Ворсклы поддержать мою идею. Это моя позиция, и я не сомневаюсь – если бы на тот момент я находился в Грузии, то обязательно вышел бы на площадь вместе с тысячами своих земляков на акцию протеста", – подчеркнул Гиоргадзе в интервью официальному сайту Карпат.

Напомним, контракт 23-летнего грузина с "львами" рассчитан до конца текущего сезона.

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