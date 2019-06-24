Гравці Ворскли підтримали Грузію у конфлікті з Росією

Гравці полтавської Ворскли приєдналися до акції грузинських гравців, які вийшли в футболках з написом "Наша країна окупована Росією".

Гравці полтавської Ворскли сфотографувалися з плакатом, на якому написано "20% моєї країни окуповані Росією", інформує On Football.

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Відзначимо, що плакат тримає грузинський захисник Андро Гіоргадзе. У минулому сезоні за Ворсклу виступав ще один грузин – Олександр Кобахідзе, але невідомо, чи знаходиться він в розташуванні команди зараз. Раніше повідомлялось, що Кобахідзе може продовжити кар'єру у СК Дніпро-1.

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