"Максим Брагару їздив у розташування Динамо, де хотіли подивитися і зрозуміти, яка у нього травма. Ми надали таке право – цим і пояснюється той факт, що він довго не грає. Ось, власне, і все, що було динамівцям цікаве. Щодо стану здоров’я гравця у медичному штабі столичного клубу, мабуть, зроблять певні висновки, дадуть якісь рекомендації.

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Більше ні на що у Динамо зараз не можуть претендувати, тож тема Брагару не на часі. Він має невдовзі повернутись до Чорноморця? Так. Він має бути з нашою командою, разом з нею готуватиметься до весняної частини чемпіонату. До завершення цього сезону Брагару гратиме у Чорноморці", – поділився Місюра в коментарі UA-Футбол.

Нагадаємо, що Брагару нещодавно підписав з Динамо попередній контракт, який набере чинності влітку. Офіційно кияни ще не підтвердили перехід гравця. За інформацією ЗМІ, Динамо веде перемовини з Чорноморцем – не виключено, що одесити отримають певну компенсацію.

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