Ворскла переграла Чорноморець у матчі 20-го туру УПЛ завдяки трохи випадковому голу Андрія Бацули. Дивіться відео ефектного м'яча та огляд поєдинку на "Футбол 24".

Команди досить активно розпочали гру та створювали моменти поблизу воріт одне одного. Авагімян та Мякушко мали класні моменти, але обом бракувало точності.

Ворскла вирвала перемогу в Чорноморця – випадковий шедевр став фатальним для команди Григорчука

У другому таймі Бойчук обіграв воротаря, який вийшов задалеко, але пробив паралельно воротам. Попри велику кількість моментів, забити так і не вдавалось аж до 89 хвилини. Бацула отримав пас перед штрафним та навісив – м'яч полетів у ворота за "комірець" воротарю. Цей гол так і залишився єдиним у зустрічі.