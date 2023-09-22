Чемпіонат Бразилії, 24 тур

Атлетіко Паранаенсе – Інтернасьйонал – 2:1

Голи: Ерік, 24, Алекс Сантана, 90 – Де Пена, 36

Гра склалася дуже невдало для Вітора Роке – форвард у сльозах залишив поле на ношах вже на старті матчу. 18-річний бразилець, який вже підписав контракт із Барселоною і приєднається до "блаугранас" взимку або в міжсезоння, отримав травму після грубого підкату Ніко Ернандеса. Арбітр показав порушнику лише жовту картку.

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За попередніми прогнозами, Вітор Роке ризикує пропустити приблизно три місяці. Остаточний діагноз поки не повідомили. Найближчим часом Барселона контактуватиме з Атлетіко Мінейро щодо стану здоров'я футболіста.

Сам поєдинок завершився з рахунком 2:1. Колишній хавбек Шахтаря та Ман Сіті Фернандінью асистував на перший гол. Екс-динамівець Карлос Де Пена забив за Інтернасьйонал, а Алекс Сантана наприкінці гри приніс перемогу Атлетіко Паранаенсе.