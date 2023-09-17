Легіонер Шахтаря асистує в Бразилії другий тур поспіль – відео геніальної передачі на переможний гол
Атлетіко Мінейро мінімально обіграв Ботафого в 23-му турі чемпіонату Бразилії. Педрінью віддав результативний пас.
Лідер першості після втрати Луїша Каштру, який перебрався в Аль-Наср, вже не має такої відчутної переваги над конкурентами. Сьогоднішня поразка стала для Ботафого другою поспіль, але запасу очок вистачає, аби зберігати лідерство.
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Атлетіко Мінейро розташувався в середині турнірної таблиці, але на своєму полі зумів обіграти фаворита з рахунком 1:0. Єдиний гол у цьому матчі забив Паулінью, але відзначити потрібно асист. Педрінью з власної половини видав розкішну передачу до чужого штрафного, відрізавши усю команду суперника.
Слід зауважити, що півзахисник, права на якого досі належать Шахтарю, відзначився асистом в другому турі поспіль. Проти Ботафого Педрінью став найкращим гравцем матчу, отримавши найвищу оцінку від статистичних порталів.
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