Лідер першості після втрати Луїша Каштру, який перебрався в Аль-Наср, вже не має такої відчутної переваги над конкурентами. Сьогоднішня поразка стала для Ботафого другою поспіль, але запасу очок вистачає, аби зберігати лідерство.

Екс-зірка Шахтаря асистом на шедевр допоміг перервати серію з 10 матчів без перемог

Атлетіко Мінейро розташувався в середині турнірної таблиці, але на своєму полі зумів обіграти фаворита з рахунком 1:0. Єдиний гол у цьому матчі забив Паулінью, але відзначити потрібно асист. Педрінью з власної половини видав розкішну передачу до чужого штрафного, відрізавши усю команду суперника.

Слід зауважити, що півзахисник, права на якого досі належать Шахтарю, відзначився асистом в другому турі поспіль. Проти Ботафого Педрінью став найкращим гравцем матчу, отримавши найвищу оцінку від статистичних порталів.

ФІФА поставилася до нас, як до Росії, – Палкін про гроші для українців, зброю ультрас і скандал Шахтаря в УПЛ