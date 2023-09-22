Чемпионат Бразилии, 24 тур

Атлетико Паранаэнсе – Интернасьонал – 2:1

Голы: Эрик, 24, Алекс Сантана, 90 – Де Пена, 36

Игра сложилась очень неудачно для Витора Роке – форвард в слезах покинул поле на носилках уже на старте матча. 18-летний бразилец, который уже подписал контракт с Барселоной и присоединится к "блаугранас" зимой или в межсезонье, получил травму после грубого подката Нико Эрнандеса. Арбитр показал нарушителю только желтую карточку.

Легионер Шахтера ассистирует в Бразилии второй тур подряд – видео гениальной передачи на победный гол

По предварительным прогнозам, Витор Роке рискует пропустить около трех месяцев. Окончательный диагноз пока не сообщили. В ближайшее время Барселона будет контактировать с Атлетико Минейро касательно состояния здоровья футболиста.

Сам поединок завершился со счётом 2:1. Бывший хавбек Шахтера и Ман Сити Фернандиньо ассистировал на первый гол. Экс-динамовец Карлос Де Пена забил за Интернасьонал, а Алекс Сантана в конце игры принес победу Атлетико Паранаэнсе.