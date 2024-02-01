У четвер, 1 лютого, відбулось кілька товариських матчів за участі представників УПЛ. Огляд поєдинків читайте на "Футбол 24".

Товариські матчі.

ЛНЗ – Заглембе Любін – 1:1

Голи: Яшарі, 76, (пен.) – Курміновські, 39

Чорноморець – Алашкерт – 1:4

Голи: Штогрін, 62 – Вілліам, 10, Єдігарян, 61, Налбандян, 87, Расінес, 90

Колос – Динамо Чеське Будейовіце – 1:1

Голи: Топалов, 65 – Чермак, 68

ЛНЗ розійшовся миром із польським Заглембе (Любін). Курміновські вивів поляків вперед, але новачок черкащан Яшарі на 76-й хвилині реалізував пенальті, вперше відзначившись у складі ЛНЗ. Аналогічно зіграв і Колос проти Динамо з Чеське Будейовіце. Єдиний гол ковалівців забив новачок – Дмитро Топалов, але Чермак вже через 3 хвилини відновив паритет.

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Чорноморець же був розбитий Алашкертом. Вілліам та Єдігарян оформили комфортну перевагу для вірменського клубу. Штогрін блискавично відіграв один м'яч, але Налбандян та Расінес добили одеситів.

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