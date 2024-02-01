В четверг, 1 февраля, состоялось несколько товарищеских матчей с участием представителей УПЛ. Обзор поединков читайте на "Футбол 24".

Товарищеские матчи.

ЛНЗ – Заглембе Любин – 1:1

Голы: Яшари, 76, (пен.) – Курминовски, 39

Черноморец – Алашкерт – 1:4

Голы: Штогрин, 62 – Виллиам, 10, Едигарян, 61, Налбандян, 87, Расинес, 90

Колос – Динамо Ческе Будейовице – 1:1

Голы: Топалов, 65 – Чермак, 68

ЛНЗ разошелся миром с польским Заглембе (Любин). Курминовски вывел поляков вперед, но новичок черкащан Яшари на 76-й минуте реализовал пенальти, впервые отличившись в составе ЛНЗ. Аналогично сыграл и Колос против Динамо из Ческе Будейовице. Единственный гол ковалевцев забил новичок – Дмитрий Топалов, но Чермак уже через 3 минуты восстановил паритет.

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Черноморец же был разбит Алашкертом. Виллиам и Едигарян оформили комфортное преимущество для армянского клуба. Штогрин молниеносно отыграл один мяч, но Налбандян и Расинес добили одесситов.

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