Новачка СК Дніпро-1 прооперували в Німеччині – клуб озвучив терміни реабілітації гравця, який зіграв лише три матчі
Вінгер СК Дніпро-1 Максим Третьяков надовго опинився в клубному лазареті.
Гравець перебрався до складу дніпрян лише минулого літа. На нього покладали великі надії, давши відразу культовий 10 номер. Втім, вже на старті сезону Третьяков отримав складну травму.
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Максим встиг зіграти лише 136 хвилин за три матчі й порвав хрестоподібні зв'язки. Операцію 27-річному гравцю зробили в Німеччині, де він залишиться на кілька днів, після чого повернеться до України.
Прес-служба СК Дніпро-1 повідомила, що реабілітація Третьякова триватиме приблизно шість місяців, після чого він повернеться до роботи в основній групі. Тобто, якщо не буде ускладнень, весною Максим повинен уже брати участь у матчах.
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