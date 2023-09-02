Игрок перебрался в состав днепрян только прошлым летом. На него возлагали большие надежды, дав сразу культовый 10-й номер. Впрочем, уже на старте сезона Третьяков получил сложную травму.

Фанаты СК Днепр-1 угрожают игрокам команды, если те не вернутся в Днепр

Максим успел сыграть всего 136 минут за три матча и порвал крестообразные связи. Операцию 27-летнему игроку сделали в Германии, где он останется на несколько дней, после чего вернется в Украину.

Пресс-служба СК Днепр-1 сообщила, что реабилитация Третьякова продлится около шести месяцев, после чего он вернется к работе в основной группе. То есть, если не будет осложнений, весной Максим уже должен участвовать в матчах.

Итоги ужасного евролета для Украины: минус 3 клуба, антирекорд СК Днепр-1, у Зари появился свой "Тед Лассо"