Теоретично Евертон підійшов до звітного матчу в сприятливий час. "Іриски" відпочивали цілий тиждень (зустріч з Лестером перенесли), а Норвіч три дні тому поступився Вест Хему, зазнавши шостої поразки поспіль в рамках АПЛ. Також Рафаель Бенітес отримав солідне підсилення – повернувся Домінік Калверт-Льюїн. Лідер атак мерсисайдців пропустив понад чотири місяці через травму.

Віталій Миколенко дебютував в АПЛ. Українець доволі непогано відіграв кубковий матч і зберіг своє місце у старті. Проти Халл Сіті початок був жахливим – екс-гравець Динамо став одним із винуватців у пропущеному м'ячі вже на першій хвилині. Витримки вистачило, аби зібратися і надалі діяти більш упевнено. Всі очікували прогресу проти останньої команди АПЛ. Останнє стосується не лише нашого земляка, а всієї команди.

Перший тайм пройшов у цілком рівній боротьбі. Щоправда, Норвіч мав свої три хвилини слави. Миколенко не встежив за Серджентоном (до речі, на той момент вже вдруге). Американець з флангу прострілив уздовж воротарського. На шляху м'яча опинився Майкл Кін. Він намагався вибити, а натомість шокував Пікфорда. 0:1 на 16-й хвилині. Згодом вдруге "ірискам" довелося виконувати вільний удар у центрі поля. Помилка захисту, за яку "канарки" миттєво карають. Забив Адам Іда.

Можливо, хтось і другий м'яч захоче повісити на українця. Так, саме він був за спиною форварда, коли той відзначався. Однак погляньмо на епізод уважніше. Евертон будує позиційну атаку. Транзитом через центрбеків гості змінюють фланг наступу. На початку епізоду Миколенко закономірно розташовувався високо. Як тільки м'яч із його бровки пішов на протилежну, захисник почав опускатися нижче. Все, як у інструкції для початківців. Хто ж винен, що "іриски" грубо помилилися вже на другій передачі. Та ще й опорний півзахисник не стежить за своїм опонентом. Навіть у такій ситуації Віталій першим добіг до гравця, який завдавав вирішальний удар. Шкода, що було надто пізно.

Оформивши таку комфортну перевагу, Норвіч зовсім не перешкоджав Евертону будувати атаки. Підопічні Рафи Бенітеса за цих 25 з гаком хвилин не створили нічого загрозливого. Був шанс у Миколенка, але його удар з-за меж штрафного був спрямований у бік кутового прапорця. Мабуть, це найкраща ілюстрація гри гостей у першій половині.

П'ятнадцять хвилин перерви Рафаель Бенітес відверто згаяв. Принаймні гра його команди навіть не натякала, що робота над помилками була проведена. Початок першого тайму був за господарями. Намагався допомогти Норвічу навіть Миколенко. Віталій повертав м'яч на свого голкіпера і зовсім не помітив там суперника. Катастрофи вдалося оминути завдяки промаху Іди. Вочевидь, Адам і сам не сподівався на таку щедрість.

Парадокс, але цей переполох допоміг Евертону. Лише після цього "іриски" заграли по-справжньому. Допомогла і подвійна заміна. З'явилися Єррі Міна та Рішарлісон. Якихось п'ять хвилин знадобилося бразильцю, щоб скоротити відставання у рахунку. Миколенко у співавторах шедевру. Після подачі з кута поля м'яч полетів на протилежний фланг. Там його наздогнав українець і знову направив у штрафний. Там Крул невпевнено зіграв на виході. Рішарлісон розібрався якнайкраще – гол ударом через себе. Залишалося ще півгодини.

Короткочасне затишшя, і Евертон знову насідає. Миколенко втікає лівим флангом, його прихопив Пуккі. Жовта картка для фіна. Стандарт, і пожежа в штрафному Норвіча. Калверт-Льюїн бив з кількох метрів. Тім Крул вчасно зблизився і забрав м'яч. У своїй найкращій формі форвард такими моментами не нехтує.

Евертон не здавався і ближче до завершення матчу все міцніше затискав суперника. Миколенко отримав м'яч на фланзі у хорошій позиції, але навіс вийшов невдалим – зависоко. Арбітр компенсував аж сім хвилин, однак гості чомусь не поспішали цим користуватися. У цей період "канарки" навіть були ближчими до того, аби забити третій. Насамкінець зазначимо, що Миколенко отримав хороші оцінки від статистичних порталів. SofaScore поставила йому 6,7 (третій бал у команді). WhoScored розщедрився на 6,8 (все те ж третє місце в Евертоні).

Завдяки несподіваній перемозі Норвіч перервав 6-матчеву серію поразок і покинув останню сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Щоправда, у Бернлі зіграно аж на чотири матчі менше. Своєю чергою, Евертон продовжив безвиграшну серію до чотирьох поєдинків (з них – три поразки). "Іриски" залишилися п'ятнадцятими.