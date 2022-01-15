Ще на початку зими в АПЛ не було явного фаворита на титул. Челсі, Ліверпуль і Манчестер Сіті йшли по дистанції дуже рівно. Однак "містяни" відтоді не втратили жодного очка, а конкуренти забуксували. Челсі, наприклад, виграв лише один раз в останніх 5 турах. Відрив Ман Сіті на вершині таблиці зріс до 10 балів, а сьогоднішній поєдинок був останнім шансом повернути натяк на чемпіонську інтригу.

Манчестер Сіті менше зачепила хвиля коронавірусу, що однозначно дало перевагу. Але команда Зінченка все одно демонструє найстабільніший футбол. Сіті по сезону переважає Челсі за всіма показниками – як атакувальними, так і захисними.

Челсі також мав свій козир. Томас Тухель перетворив команду в найбільш незручного суперника для Манчестер Сіті. Німець обіграв Гвардіолу в перших трьох матчах з Челсі, зокрема у фіналі Ліги чемпіонів. Лише на початку цього сезону Пеп взяв реванш, перемігши на Стамфорд Брідж.

Односторонній рух з нулями на табло

Матчі між Тухелем і Гвардіолою в англійський період малорезультативні. Сьогоднішня гра не стала виключенням. Перший тайм пройшов без голів і з явною перевагою господарів. Статистика ударів – 5:0. Футболісти Челсі до перерви лише два рази здибалися з м'ячем у чужому штрафному.

0 - Chelsea failed to attempt a shot in the first half at the Etihad; the first time they've failed to do so in a Premier League game under Thomas Tuchel, and first time overall since May 2018 v Newcastle. Sheltered. pic.twitter.com/lBBLcUcmF0 — OptaJoe (@OptaJoe) January 15, 2022

Челсі на старті зустрічі намагався відповідати контратаками. Лукаку поклав на газон Стоунза і протягнув м'яч до чужих воріт, але віддав жахливий пас на Зієша, запоровши вихід 3 в 2. Потім вже Зієш зіпсував перспективну атаку, коли погано прокинув на Лукаку. Гніву Тухеля не було меж – камера вихопила його агресивну реакцію. Німецький фахівець знав, що таких моментів більше може й не бути.

Манчестер Сіті надалі домінував, будуючи атаки на чужій половині. Хлопці Гвардіоли знаходили слабкі місця на флангах суперника. Стерлінг справа знищував Алонсо та Сарра, а зліва "містяни" проривали оборону колективно. Де Брюйне перевантажував передню лінію, Гріліша ізолювали один в один з Аспілікуетою, гостро підключався Канселу (Зінченко не зіграв через пошкодження).

Де Брюйне поклав хрест на чемпіонських мріях Челсі

Манчестер Сіті мав відкривати рахунок наприкінці першого тайму. Знову спрацював високий пресинг, де Брюйне зіграв агресивніше та перехопив м'яч перед штрафним майданчиком. Гріліш опинився сам на сам з Кепою, але голкіпер Челсі був на висоті.

Челсі відповів вже у другому таймі, коли Ковачіч хорошим розрізним пасом знайшов Лукаку. Тут вже прекрасно відіграв Едерсон. Гості завдали першого удару на 48 хвилині. Гра трішки розкрилася. Не сильно, але Челсі трішки активніше йшов вперед. Це підвищувало значення кожної помилки.

І гості припустилися такої помилки на 70 хвилині. Де Брюйне у центрі поля проскочив Канте, отримав час на підготовку удару та поцілив точно в кут! Не дивно, що долю такого матчу вирішив дальній постріл. Хоча Ман Сіті мав явну перевагу.

Манчестер Сіті переміг, набрав 56 очок і вибив Челсі з чемпіонських перегонів. Відрив "містян" складає вже 13 балів. Не залишилося жодних сумнівів, що Гвардіола візьме титул. Тепер видимість інтриги може створити тільки Ліверпуль, в якого мінус 14, але два матчі в запасі.

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