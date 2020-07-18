Нобл провів ювілейний матч за Вест Хем

Поєдинок 36-го туру АПЛ проти Уотфорда (3:1) став особливим для капітана лондонського Вест Хема Марка Нобла.

Досвідчений хавбек провів свій 500-й матч за "молотків" у всіх турнірах, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вест Хем – Уотфорд – 3:1 – відео голів та огляд матчу

33-річний Нобл вийшов у старті Юнайтед на поєдинок і провів на полі 90 хвилин. Тепер ветеран піднявся у топ-10 гвардійців Вест Хема. Нобл є вихованцем лондонців і дебютував за клуб ще в сезоні 2004/05. Двічі по півроку на старті кар'єри він провів в оренді – за Халл та Іпсвіч. Рекордсменом Вест Хема за кількістю зіграних матчів є легендарний Біллі Бондс, який зіграв за "молотків" 799 матчів у 1967-88 рр.

До слова, в нинішньому сезоні Марк Нобл усього провів 33 матчі, в яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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