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Нобл провів ювілейний матч за Вест Хем

12:07 - Читать на русском
Нобл провів ювілейний матч за Вест Хем
Марк Нобл / Reuters

Поєдинок 36-го туру АПЛ проти Уотфорда (3:1) став особливим для капітана лондонського Вест Хема Марка Нобла.

6’ Майкл Антоніо
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
 
Трой Діні 49’
6’ Майкл Антоніо
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
49’ Трой Діні

Досвідчений хавбек провів свій 500-й матч за "молотків" у всіх турнірах, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вест Хем – Уотфорд – 3:1 – відео голів та огляд матчу

33-річний Нобл вийшов у старті Юнайтед на поєдинок і провів на полі 90 хвилин. Тепер ветеран піднявся у топ-10 гвардійців Вест Хема. Нобл є вихованцем лондонців і дебютував за клуб ще в сезоні 2004/05. Двічі по півроку на старті кар'єри він провів в оренді – за Халл та Іпсвіч. Рекордсменом Вест Хема за кількістю зіграних матчів є легендарний Біллі Бондс, який зіграв за "молотків" 799 матчів у 1967-88 рр.

До слова, в нинішньому сезоні Марк Нобл усього провів 33 матчі, в яких забив 4 м'ячі та віддав 3 результативні передачі.

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Теги
Англія Марк Марк Нобл Вест Хем Вест Хем Вест Хем - Уотфорд
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