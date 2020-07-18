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Нобл провел юбилейный матч за Вест Хэм

18 июля 12:10 - Читати українською
Нобл провел юбилейный матч за Вест Хэм
Марк Нобл / Reuters

Поединок 36-го тура АПЛ против Уотфорда (3:1) стал особенным для капитана лондонского Вест Хэма Марка Нобла.

6’ Майкл Антонио
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
 
Трой Дини 49’
6’ Майкл Антонио
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
49’ Трой Дини

Опытный хавбек провел свой 500-й матч за "молотков" во всех турнирах, сообщает официальный сайт клуба.

Вест Хэм – Уотфорд – 3:1 – видео голов и обзор матча

33-летний Нобл вышел в старте Юнайтед на поединок и провел на поле 90 минут. Теперь ветеран поднялся в топ-10 гвардейцев Вест Хэма. Нобл является воспитанником лондонцев и дебютировал за клуб еще в сезоне 2004/05. Дважды по полгода на старте карьеры он провел в аренде – за Халл и Ипсвич. Рекордсменом Вест Хэма по количеству сыгранных матчей является легендарный Билли Бондс, сыгравший за "молотков" 799 матчей в 1967-88 гг.

К слову, в нынешнем сезоне Марк Нобл всего провел 33 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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Теги
Англия Вест Хэм Вест Хэм Марк Марк Нобл Вест Хэм - Уотфорд
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