Нобл провел юбилейный матч за Вест Хэм

Поединок 36-го тура АПЛ против Уотфорда (3:1) стал особенным для капитана лондонского Вест Хэма Марка Нобла.

Опытный хавбек провел свой 500-й матч за "молотков" во всех турнирах, сообщает официальный сайт клуба.

Вест Хэм – Уотфорд – 3:1 – видео голов и обзор матча

33-летний Нобл вышел в старте Юнайтед на поединок и провел на поле 90 минут. Теперь ветеран поднялся в топ-10 гвардейцев Вест Хэма. Нобл является воспитанником лондонцев и дебютировал за клуб еще в сезоне 2004/05. Дважды по полгода на старте карьеры он провел в аренде – за Халл и Ипсвич. Рекордсменом Вест Хэма по количеству сыгранных матчей является легендарный Билли Бондс, сыгравший за "молотков" 799 матчей в 1967-88 гг.

К слову, в нынешнем сезоне Марк Нобл всего провел 33 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи.

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