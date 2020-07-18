Вест Хем – Уотфорд – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Вест Хем приймав Уотфорд в рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу Вест Хем – Уотфорд на "Футбол 24".

Вест Хем повинен був здобувати три очки, щоб віддалитись від зони вильоту, тому концентрації підопічним Мойєса не бракувало.

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Вже у першому таймі завдяки голам Антоніо, Соучека і Райса лондонці зняли усі питання щодо переможця гри. Після перерви Діні зумів відзначитись голом престижу.

Український хавбек "молотобійців" Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 81-й хвилині, але результативними діями не відзначався.

Перемога фактично зберегла для Вест Хема прописку в АПЛ, а от Уотфорд розташувався за крок від зони вильоту на відстані трьох очок.

Вест Хем впевнено переміг Уотфорд – "молотобійці" де-факто зберегли прописку в АПЛ, Ярмоленко зіграв 14 хвилин