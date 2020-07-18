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Вест Хем – Уотфорд – 3:1 – відео голів та огляд матчу

00:29 - Читать на русском
Вест Хем – Уотфорд – 3:1 – відео голів та огляд матчу
Вест Хем – Уотфорд – відео голів та огляд матчу / Фото ФК Вест Хем

Вест Хем приймав Уотфорд в рамках 36-го туру англійської Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів і огляд матчу Вест Хем – Уотфорд на "Футбол 24".

6’ Майкл Антоніо
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
 
Трой Діні 49’
6’ Майкл Антоніо
10’ Томаш Соучек
36’ Деклан Райс
49’ Трой Діні

Вест Хем повинен був здобувати три очки, щоб віддалитись від зони вильоту, тому концентрації підопічним Мойєса не бракувало.

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Вже у першому таймі завдяки голам Антоніо, Соучека і Райса лондонці зняли усі питання щодо переможця гри. Після перерви Діні зумів відзначитись голом престижу.

Український хавбек "молотобійців" Андрій Ярмоленко вийшов на заміну на 81-й хвилині, але результативними діями не відзначався.

Перемога фактично зберегла для Вест Хема прописку в АПЛ, а от Уотфорд розташувався за крок від зони вильоту на відстані трьох очок.

Вест Хем впевнено переміг Уотфорд – "молотобійці" де-факто зберегли прописку в АПЛ, Ярмоленко зіграв 14 хвилин

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Відеоновини Англія Уотфорд Уотфорд Вест Хем Вест Хем Андрій Андрій Ярмоленко Вест Хем - Уотфорд
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