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No to Seluk, no to racism, – Олимпик достойно ответил на обвинения одиозного агента

18 января 14:03 208 Читати українською
No to Seluk, no to racism, – Олимпик достойно ответил на обвинения одиозного агента
Висенте Гомес / ФК Олимпик

Донецкий Олимпик резко отреагировал на расистскую клевету со стороны футбольного агента Дмитрия Селюка.

Обвинения Селюка в адрес Висента Гомеса в расизме настолько абсурдны, что их трудно как-то прокомментировать. Под руководством испанца новыми лидерами дончан стали иранец Захеди Шахаб и француз Максим Тейшейра.

"Он против всех африканцев", – Селюк обвинил Висенте Гомеса в расизме

В сегодняшнем товарищеском матче, оправившись от травмы, на поле появился сенегалец Дийе Матар. Главными критериями комплектации команды в Олимпике всегда являлись профессионализм, квалификация, талант и отношение к делу, но уж точно не расовая принадлежность", – выразил свою позицию клуб в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне скандально известные футбольный агент Дмитрий Селюк обвинил донецкий клуб в предвзятом отношении к чернокожим игрокам, после прихода на тренерский мостик Висенте Гомеса.

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Теги
Олимпик Олимпик Висенте Гомес Висенте Гомес Расизм в футболе Дмитрий Селюк
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