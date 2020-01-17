"Він проти всіх африканців", – Селюк звинуватив Вісенте Гомеса у расизмі

Відомий агент Дмитро Селюк вважає, що наставник Олімпіка Вісенте Гомес підбирає гравців у свої команди за расовою приналежністю.

"Так, я допомагав Олімпіку з гравцями – в команді грає Драман Салу. Коли в клуб прийшов тренер Жуліо Сезар, він вибрав центрального захисника Алію Абубакара і опорного хавбека Драмана Салу. Їх місяць переглядали, вони підійшли. Абубакар розірвав контракт з білоруським клубом і перейшов в Олімпік.

Суркіс може, не напружуючись, до червня заробити на всіх трьох моїх гравцях, – Селюк

На жаль, цього Сезара замінили на Вісенте Гомеса, а я пам'ятаю – він справжній расист. Він проти всіх африканців. Коли він допомагав Реброву, вони завернули Седріка Гогуа, який зараз в московському ЦСКА, хоча мав бути в Динамо. Він робив усе, щоб деякі футболісти не потрапили в клуб. Це друга сторона медалі.

Була ситуація, коли я пропонував Леонардо. Ребров відмовився від нього, говорив: "Він нам не цікавий". Але як тільки Ребров пішов в Аль-Ахлі, то його відразу купили за 4 млн у Партизана. Гравець забив 28 голів, і він був не цікавий для Динамо", – цитує Селюка ua.tribuna.com.

Нагадаємо, що Вісенте Гомес очолив Олімпік у вересні 2019 року. Під його керівництвом команда піднялася з 12 місця у турнірній таблиці УПЛ на 9-е. Раніше 48-річний іспанський фахівець працював у тренерських штабах Сергія Реброва та Олександра Хацкевича у Динамо.

Новачок Динамо ставав чемпіоном і зганьбив Ракицького в Росії – тепер Беніто допомагатиме Циганкову