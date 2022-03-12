"Слова Тараса Григоровича Шевченка, як ніколи актуальні у наш час. Боротьба з окупантами триває, як на передовій – так і у тилу.

Нива Тернопіль зібрала 10 тонн продуктів для потреб армії та переселенців

Саме ці слова великого Кобзаря ми розмістили на нашій продукції – тушонках та паштетах, які вже незабаром відправляться для допомоги нашим воїнам та усім потребуючим.

Футболісти Ниви, керівники та персонал щоденно долучаються до збору продуктів та виготовлення напівфабрикатів. Наша боротьба триває і ми обов'язково переможемо!" – повідомляє прес-служба тернопільського клубу.

Нагадаємо, вранці 24 лютого російські війська без оголошення війни напали на територію України. Загарбники сподівалися завоювати нас за кілька днів, але українці успішно руйнують кровожерливі плани Путіна та його армії. Водночас цивілізований світ тисне на агресора санкціями.

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