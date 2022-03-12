"Слова Тараса Григорьевича Шевченко как никогда актуальны в наше время. Борьба с оккупантами продолжается, как на передовой – так и в тылу.

Нива Тернополь собрала 10 тонн продуктов для нужд армии и переселенцев

Именно эти слова великого Кобзаря мы разместили на нашей продукции – тушенках и паштетах, которые уже скоро отправятся для помощи нашим воинам и всем нуждающимся.

Футболисты Нивы, руководители и персонал ежедневно приобщаются к сбору продуктов и полуфабрикатов. Наша борьба продолжается, и мы обязательно победим!" – сообщает пресс-служба тернопольского клуба.

Напомним, утром 24 февраля российские войска без объявления войны напали на территорию Украины. Захватчики надеялись завоевать нас через несколько дней, но украинцы успешно разрушают кровожадные планы Путина и его армии. В то же время, цивилизованный мир давит на агрессора санкциями.

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