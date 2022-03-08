Українські клуби консолідуються у спробі допомогти народу впоратися з жахіттями війни.

Свій внесок зробив і представник Першої ліги – тернопільська Нива.

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Клуб разом зі своїм спонсором розгорнули потужне виготовлення продуктів для потреб армії та переселенців. Понад 10 тонн консервів, паштетів та іншої їжі вирушили з Тернополя на схід України. Нива закликає усіх охочих долучатися до волонтерства.

Нагадаємо, наша держава 13-й день веде мужню боротьбу проти російського окупанта, який не очікував такого спротиву і єдності українців.

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