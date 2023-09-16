"Стартові тридцять хвилин були такими, які я б хотів бачити. Згодом ми самі собі вигадали проблеми на рівному місці. Знову нервозність, змазали трошки гру після того, як пропустили.

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Хоча ми самі в цьому винні. Немає кого звинувачувати. Дали собі забити м'яч на рівному місці. Однак добре, що все-таки здобули перемогу. Рухаємось вперед.

У нас всі поєдинки не є легкими. Зараз три виїзних матчі поспіль. Тому треба максимально ретельно підготуватися до них, адже вони будуть дуже важливими. Я не дивлюсь у турнірну таблицю. Потрібно стежити за своєю грою і не припускатися таких помилок. Нам забивають м'ячі лише після наших помилок", – цитує Маркевича офіційний сайт "зелено-білих".

Нагадаємо, після 8-ми турів Карпати у турнірній таблиці групи А Першої ліги йдуть першими, набравши 22 бали. У найближчого переслідувача – Ниви Бузова – 15 очок і гра в запасі.

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