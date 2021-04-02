Дирекція міського стадіону Тернополя відмовила місцевій Ниві у проведенні матчу Першої ліги проти Гірник-Спорта, повідомляє meta-ratings.

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Причиною став півфінал Кубка України між Агробізнесом та Динамо, який має відбутись 21 квітня – до цієї дати вже почали підготовку газону на стадіоні. Нива може провести домашній поєдинок на резервному стадіоні у Чернівцях або у Вишневці, але тут теж є труднощі. Поле у Вишневці не готове для проведення матчів, а у Чернівцях відбудеться поєдинок місцевої Буковини вже завтра, 3 квітня.

До слова, Нива посідає 13 місце у Першій лізі з 18 очками у активі, проте зона вильоту недалеко – лише 7 пунктів відділяють тернополян від передостаннього Авангарда.

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