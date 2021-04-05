Перша ліга, 20-й тур

Полісся – Металіст 1925 – 0:0

Агробізнес – Волинь – 0:0

Кремінь – Верес – 1:2

Голи: Бичков, 13 – Немчанінов, 20, Сергійчук, 72 (пен.)

Миколаїв – Авангард – 0:0

ВПК-Агро – Оболонь – початок о 16:00

Кристал – Альянс – початок о 16:00

Чорноморець – Прикарпаття – початок о 17:00

Металіст 1925 та Полісся відкривали ігровий день Першої ліги. Харків'яни попри статус фаворита не мали однозначної переваги, адже команда із Житомира огризалась. На перерву колективи пішли з нулями на табло. Друга 45-хвилинка запам'яталась яскравою кінцівкою у виконанні Металіста 1925 та Полісся. Вони обмінювались гострими моментами, але реалізація підвела сьогодні обох. Фінальний свисток зафіксував суху нічию. Металіст набрав 38 залікових балів, але втратив шанс стати тимчасовим лідером.

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Натомість Верес жодних подарунків конкурентам не робить. Рівненці першими пропустили від Кременя, але хутко відігралися – Немчанінов замкнув подачу з кутового. По перерві у ворота господарів призначили пенальті, який впевнено реалізував Сергійчук. Верес наростив відрив від переслідувачів до 4 очок і має гру в запасі.

Агробізнес та Волинь не виправдали звання центрального матчу туру. Претенденти на вихід в еліту розписали "суху" нічию, яка навряд когось влаштувала. Тепер півфіналіст Кубка України відстає від необхідної третьої сходинки на два пункти, хоча також має матч в запасі. Волинь – п'ята, але з двома "резервними" матчами у порівнянні з Металістом 1925. Нудну тендецію підтримали Миколаїв з Авангардом – ще одні "нулі" 20 туру.

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