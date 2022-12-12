Одразу троє футболістів після завершення першої частини чемпіонату залишили тернопільську Ниву, повідомляє FootBoom.

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Серед них: захисник Олександр Тарасов (1 матч у поточному сезоні), хавбек Руслан Дедух (11 матчів, 1 гол) та форвард Данило Сухоручко (11 матчів, 1 гол). До слова, Сухоручко – вихованець Динамо. В УПЛ дебютував у складі київського Арсенала. Згодом виступав за Чорноморець, з якого і перебрався до табору тернополян.

Відпустка у футболістів Ниви триватиме до середини лютого, а підготовка до другого кола розпочнеться у Тернополі. Де пройдуть подальші збори, у клубі ще не визначились.

Нагадаємо, за підсумками першої половини сезону Нива Т потрапила у Чемпіонську групу.

Перша ліга: відбулося жеребкування другого етапу сезону 2022/23