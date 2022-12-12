Сразу три футболиста после завершения первой части чемпионата покинули тернопольскую Ниву, сообщает FootBoom.

"Полесье – это уже 5-я команда УПЛ по бюджету": Тлумак оценил шансы Карпат в борьбе за выход в элиту

Среди них: защитник Александр Тарасов (1 матч в текущем сезоне), хавбек Руслан Дедух (11 матчей, 1 гол) и форвард Даниил Сухоручко (11 матчей, 1 гол). К слову, Сухоручко – воспитанник Динамо. В УПЛ дебютировал в составе киевского Арсенала. Затем выступал за Черноморец, из которого и перебрался в лагерь тернополян.

Отпуск у футболистов Нивы продлится до середины февраля, а подготовка ко второму кругу начнется в Тернополе. Где пройдут дальнейшие сборы, в клубе еще не определились.

Напомним, по итогам первой половины сезона Нива Т попала в Чемпионскую группу.

Первая лига: состоялась жеребьевка второго этапа сезона 2022/23