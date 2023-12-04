Нива Т оголосила про призначення головного тренера
Олександр Стахів позбувся приставки "виконувач обов'язків" головного тренера Ниви.
Тернопільська Нива обзавелася новим постійним головним тренером. Як інформує офіційний сайт клубу, Олександр Стахів позбувся приставки "виконувач обов'язків" і повноцінно обійняв посаду головного тренера команди.
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Після 18 турів Першої ліги Нива посіла 8-е місце в турнірній таблиці з 10. Команда боротиметься в другій десятці за те, щоб зберегти прописку в Першій лізі. У тернополян непогані шанси – з 20 очками в активі вони відразу посіли четверту сходинку в турнірній таблиці.
Нагадаємо, що Нива починала цей сезон під керівництвом Василя Малика.
Раніше Стахів в інтерв'ю клубному сайту заявляв про необхідність посилення команди в усіх лініях, крім воротарської.
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