Тернопільська Нива обзавелася новим постійним головним тренером. Як інформує офіційний сайт клубу, Олександр Стахів позбувся приставки "виконувач обов'язків" і повноцінно обійняв посаду головного тренера команди.

На війні з Росією загинув колишній гравець Металіста та Ворскли – він провів майже 100 матчів у еліті

Після 18 турів Першої ліги Нива посіла 8-е місце в турнірній таблиці з 10. Команда боротиметься в другій десятці за те, щоб зберегти прописку в Першій лізі. У тернополян непогані шанси – з 20 очками в активі вони відразу посіли четверту сходинку в турнірній таблиці.

Нагадаємо, що Нива починала цей сезон під керівництвом Василя Малика.

Раніше Стахів в інтерв'ю клубному сайту заявляв про необхідність посилення команди в усіх лініях, крім воротарської.

"Коли Димінський заїжджав на базу, всі дихали через раз": вижив у Павлова і під обстрілом танка, головою оформив покер