Тернопольская Нива обзавелась новым постоянным главным тренером. Как информирует официальный сайт клуба, Александр Стахив избавился от приставки "исполняющий обязанности" и полноценно занял пост главного тренера команды.

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После 18 туров Первой лиги Нива заняла 8-е место в турнирной таблице из 10. Команда будет сражаться во второй десятке за то, чтобы сохранить прописку в Первой лиге. У тернопольчан неплохие шансы – с 20 очками в активе они с ходу заняли четвёртую строчку в турнирной таблице.

Напомним, что Нива начинала этот сезон под руководством Василия Малика.

Ранее Стахив в интервью клубному сайту заявлял о необходимости усиления команды во всех линиях, кроме вратарской.

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