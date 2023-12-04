Нива Т объявила о назначении главного тренера
Александр Стахив избавился от приставки "исполняющий обязанности" главного тренера Нивы.
Тернопольская Нива обзавелась новым постоянным главным тренером. Как информирует официальный сайт клуба, Александр Стахив избавился от приставки "исполняющий обязанности" и полноценно занял пост главного тренера команды.
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После 18 туров Первой лиги Нива заняла 8-е место в турнирной таблице из 10. Команда будет сражаться во второй десятке за то, чтобы сохранить прописку в Первой лиге. У тернопольчан неплохие шансы – с 20 очками в активе они с ходу заняли четвёртую строчку в турнирной таблице.
Напомним, что Нива начинала этот сезон под руководством Василия Малика.
Ранее Стахив в интервью клубному сайту заявлял о необходимости усиления команды во всех линиях, кроме вратарской.
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