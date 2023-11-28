У боротьбі з російськими окупанатами загинув 43-річний Олександр Гончар, інформує сайт Бориспільської міської ради. Життя героя обірвалось 16 серпня цього року на Запорізькому напрямку.

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Гончар народився на Бориспільщині у селі Щасливе. Тут здобув футбольну освіту і в другій половині 90-х потрапив до структури Борисфена. Також виступав за Прикарпаття, Ворсклу, Металіст, Олександрію і тернопільську Ниву. Двічі ставав срібним призером Першої ліги (2002/2003, 2005/2006), у елітному дивізіоні награв 91 матч та відзначився 2 голами. Після завершення спортивної кар'єри у 2011 році почав займатися приватною підприємницькою діяльністю.

У Гончара залишиись дружина та двоє дітей. Прощання з героєм і поховання на Рогозівському кладовищі (м. Бориспіль) відбулося 27 листопада.

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