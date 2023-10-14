У суботу 12-й тур другого за силою дивізіону продовжили два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 12-й тур

Група А

Нива Тернопіль – Нива Бузова – 2:0

Голи: Різник, 58, Галадей, 67

Хуст – Буковина – 1:2

Голи: Мердєєв В., 90 (п.) – Бодня, 68, Палагнюк, 74

Президент клубу Першої ліги здивував рівнем зарплат у своїй команді

Тернопільська Нива на своєму полі несподівано здолала Ниву з Бузової. Перший тайм минув без голів, а по перерві Різник вивів господарів вперед. Підопічні Олександра Стахіва перервали атаку суперника біля своїх воріт, форвард Ниви отримав закидання зі своєї половини поля і пішов на прорив, увімкнувши режим Мессі. 23-річний нападник обіграв двох захисників, змістився ближче до центру і з-під третього оборонця закрутив сферу під праву стійку. Божевільна гра від Різника (фортуна віддячила йому за влучання у поперечку трохи раніше).

В середині тайму Галадей подвоїв перевагу господарів: Дмитро, здавалось, вже втратив м'яч після боротьби з захисником, але круглий відскочив до партнера, той віддав назад і рахунок став 2:0. Забити бодай гол престижу бузівчани не змогли, зазнавши другої поразки в сезоні.

Перемога принесла Ниві Т 15 очок і підняла на шосту сходинку групи А. Нива Бузова залишилась другою, дозволивши Карпатам відірватись вже на сім балів (маючи гру в запасі).

У ще одному матчі Буковина на виїзді втримала перемогу над Хустом. Головні події поєдинку розвивались у другій пловині зустрічі. Спочатку Бодня потужним ударом відкрив рахунок, а за шість хвилин представники Чернівців у контратаці розірвали оборону суперника, Фарасеєнко втік правим флангом і прострілив на дальню стійку, де перебував Палагнюк, який легко переправив сферу у сітку. Закарпатці запалили інтригу на останній хвилині матчу з пенальті, але на більше не вистачило часу і сил.

Буковина з 17-ма пунктами піднялась на п'ятий щабель турнірної таблиці, Хуст з 11-ма очками восьмий.

Металіст продовжив свою жахливу серію і закріпився на дні Першої ліги